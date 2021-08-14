Gürcistan'dan Cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik mesajı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye göreve başlamasından dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Gürcistan'ın İran ile karşılıklı saygı ve işbirliği ilkelerine dayalı dostane ilişkileri geliştirmeye ve derinleştirmeye hazır olduğu kaydedilen mesajda, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin çabaları ile İran için istikrarlı, güvenli ve başarılı bir gelecek sağlayacağından eminim" denildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı kaleme aldığı mesajda, İran ve Gürcistan'ın ortak çabalarıyla iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin halklarının refahı için daha da derinleşmesini umduklarını belirtti.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, geçtiğimiz Perşembe günü İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başlamıştı.