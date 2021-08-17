Reisi, Endonezya Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Endonezya Bağımsızlık Günü dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya yolladığı bir mesajda Endonezya hükümeti ve halkını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "İran ve Endonezya arasındaki tarihi ilişkilerin uluslararası barış ve istikrarın korunması ve tek taraflılıkla mücadele dahil olmak üzere uluslararası temel normlar üzerindeki yapıcı etkilerini göz önünde bulundurarak, dostane münasebetlerin liderlerin ortak iradesi sayesinde ve iki ülkenin olağanüstü kapasite ve yeteneklerine dayanarak günden güne daha da derinleştirilmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Reisi, kutlama mesajında Endonezya Cumhurbaşkanı ve bu ülkenin halkı için sağlık ve başarılar diledi.