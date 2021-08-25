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25 Ağu 2021 15:09

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 665 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 983 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 104 bin 22'ye vaka sayısı ise 4 milyon 796 bin 377'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 755'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 20 bin 844'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1896750
https://tr.mehrnews.com/news/1896750/

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