İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 684 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 36 bin 419 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 102 bin 38'e vaka sayısı ise 4 milyon 677 bin 114'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 662'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 932 bin 472'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.