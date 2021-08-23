İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 610 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 38 bin 657 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 102 bin 648'e vaka sayısı ise 4 milyon 715 bin 771'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 695'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 961 bin 24'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.