İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 544 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 24 bin 179 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 101 bin 354'e vaka sayısı ise 4 milyon 640 bin 695'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 626'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 902 bin 808'e ulaştı." ifadesi kullanıldı