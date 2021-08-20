İran'da 3 milyon 868  bin 196 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 555 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 28 bin 833 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 100 bin 810'a vaka sayısı ise 4 milyon 616 bin 516'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 587'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 868 bin 196'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.