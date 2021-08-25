İran: Terör mağdurlarının yanındayız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Terör Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Terör mağdurlarının yanında durmanın terörle mücadele kadar önemli olduğu kaydedilen açıklamada, "Kuruluşundan bu yana çeşitli siyasi ve ekonomik terörizmin hedefi olan İran İslam Cumhuriyeti, bugün de değerli tecrübeleriyle terör mağdurlarının yanında yer almaktadır. Bu deneyimler ülkenin en iyi insanlarını kaybetme pahasına elde edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Terörizme karşı etikin şekilde mücadele eden Şehit General Kasım Süleymani'nin fedakarlığına işaret edildiği açıklamada, "Terörle savaşında diğer tüm ülkelerden daha fazla şehit verdik. Düşmanların itirafına göre teröre karşı büyük azimle direnen ve IŞİD'i yerle bir eden General Süleymani'ne karşı düzenlenen suikast İranlıların kalplerinde asla dinmeyecek bir acı yaratmıştır." denildi.

Açıklamada, "Nükleer bilim adamlarının özellikle Mühendis Fahrizade'ye suikast ve ülkede daha onurlu bir dünya için çalışan binlerce özgürlüksever insanın teröristler tarafından katledilmesi, İran gibi büyük bir ulusu 'terör mağduru' haline getirdi. Dolayısıyla bu acıyı iyileştirmenin yollarını diğer ülkelerden daha fazla konuşabiliriz." belirtildi.

Bat ülkelerinin terör tutumunun eleştirildiği açıklamada, "Bugün Batıda sivil toplum kuruluşları bile ABD'nin ve bazı Batı ülkelerin bölgemizdeki askeri maceralarının, IŞİD ve El Nusra Cephesi gibi terör örgütlerinin yükselişine ve benzeri görülmemiş bir vahşet zincirine yol açtığının farkında." belirtildi.

Yazılı açıklamada ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin şiddetin olmadığı bir dünya kurma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.