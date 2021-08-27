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27 Ağu 2021 17:01

İran Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyasını kazandı

İran Paralimpik Oyunları'nda ilk madalyasını kazandı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda erkekler halter -65 kiloda Emir Caferi, gümüş madalya kazandı. Böylece İran, organizasyonda ikinci madalyasını elde etmiş oldu.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda -65 kilo halter müsabakaları bugün yerel saatle 16.30'da Tokyo Uluslararası Forumu'nda başladı. Bu kategoride dünyanın farklı ülkelerinden 10 sporcu yer aldı ve podyumda İran'ı Emir Caferi temsil etti.

Erkekler halter -65 kiloda Emir Caferi, 195 kiloyla gümüş madalya sahibi oldu. Böylece İran, organizasyonda ikinci madalyasını elde etmiş oldu.

Altın madalyayı ise 198 kiloyla Çinli sporcu Lio Lee kazandı.

2020 Tokyo 16. Yaz Paralimpik Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

News Code 1896790
https://tr.mehrnews.com/news/1896790/

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