Katar ve Almanya'dan, 'terörle mücadelede Taliban ile işbirliği' mesajı

Haberglobal'e göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, ABD ve NATO ülkelerinin askeri varlıklarını sonlandırdığı Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

El-Sani, açıklamasında, 'insani bir felaketi önleme yönündeki işbirliğini görüştüklerini' ifade ederek, "Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından terörle mücadelede işbirliğinin önemine ve bu alanda, Taliban'ın işbirliğinin önemine dikkat çektik" dedi.