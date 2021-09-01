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1 Eyl 2021 12:00

Katar ve Almanya'dan, 'terörle mücadelede Taliban ile işbirliği' mesajı

Katar ve Almanya'dan, 'terörle mücadelede Taliban ile işbirliği' mesajı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Doha ve Almanya'nın Afganistan'da terörle mücadelede 'Taliban ile işbirliğinin önemine dikkat çektiğini' söyledi.

Haberglobal'e göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, ABD ve NATO ülkelerinin askeri varlıklarını sonlandırdığı Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

El-Sani, açıklamasında, 'insani bir felaketi önleme yönündeki işbirliğini görüştüklerini' ifade ederek, "Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından terörle mücadelede işbirliğinin önemine ve bu alanda, Taliban'ın işbirliğinin önemine dikkat çektik" dedi.

News Code 1896904
https://tr.mehrnews.com/news/1896904/

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