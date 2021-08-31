Ensarullah'tan ABD ve Suudi Arabistan'a "Yemen'den çekilin" çağrısı

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter üzerinden ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, “ABD’nin son askerlerinin Afganistan'dan çekildiğine göre ABD ve müttefiki Suudi Arabistan’dan Yemen'den ayrılmasını ve çekilme planı hazırlamasını istiyorum." dedi.

Ali el-Husi'nin “Yemen, işgalcilerin mezarlığı” hashtagi ile yaptığı paylaşımda, “Böylece Yemen halkı, çatışmaların uzamasına rağmen dayanamayacağı işgalcilik ve vesayetten uzak, istikrar ve huzura tanık olacaktır.” denildi.

Eski Başkan Donald Trump döneminde kararlaştırılan ve geçen mayıs ayında ivme kazanan ABD’nin Afganistan’dan çekilme süreci resmi sürenin dolmasına bir gün varken dün gece yarısı sona erdi.