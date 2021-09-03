  1. İran
3 Eyl 2021 20:33

Ayetullah Hamanei'den Tümgeneral Firuzabadi için taziye mesajı

Ayetullah Hamanei'den Tümgeneral Firuzabadi için taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran’ın Eski Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Hasan Firuzabadi’nin hayatını kaybetmesinden dolayı bir taziye mesajı yayımladı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Eski meslektaşım olan Tümgeneral Firuzabadi'nin vefatı dolayısıyla saygı değer ailesine ve geriye kalanlarına taziyelerimi sunar, Allah’tan kendisine rahmet ve mağfiret niyaz ederim.”

İran’ın Eski Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Hasan Firuzabadi geçirdiği hastalık sonucu bugün hayatını kaybetti.

Tümgeneral Firuzabadi, 1989’dan 2016’ya kadar 27 yıl boyunca İran’ın Genelkurmay Başkanlğını yapmıştı.

News Code 1896962
https://tr.mehrnews.com/news/1896962/

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