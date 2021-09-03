Ayetullah Hamanei'den Tümgeneral Firuzabadi için taziye mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Eski meslektaşım olan Tümgeneral Firuzabadi'nin vefatı dolayısıyla saygı değer ailesine ve geriye kalanlarına taziyelerimi sunar, Allah’tan kendisine rahmet ve mağfiret niyaz ederim.”

İran’ın Eski Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Hasan Firuzabadi geçirdiği hastalık sonucu bugün hayatını kaybetti.

Tümgeneral Firuzabadi, 1989’dan 2016’ya kadar 27 yıl boyunca İran’ın Genelkurmay Başkanlğını yapmıştı.