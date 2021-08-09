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9 Ağu 2021 09:16

İran'dan Yunanistan'a başsağlığı mesajı

İran'dan Yunanistan'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Yunanistan'ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bakanlığın internet sitesinde yayımlanan mesajında Yunanistan'ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Yunan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Büyük ölçüde maddi hasara yol açan orman yangınlarında insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Hatipzade, yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni etti.

Yunanistan’da birçok noktada 11 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.

News Code 1896314
https://tr.mehrnews.com/news/1896314/

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