İran'dan Cezayir'e başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bakanlığın internet sitesinde yayımlanan mesajında Cezayir'de orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Yangında çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Hatipzade, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cezayir halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, ülkedeki 17 eyalette 103 orman yangını kaydedildi.

Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'i asker olmak üzere 69'a yükseldiğini açıklamıştı.

Öte yandan yangında ölenlerden dolayı ülkede perşembeden itibaren 3 gün yas ilan edildi.