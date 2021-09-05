Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan, Hamas Lideri ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye ile telefo görüşmesi gerçekleştirdi.

Aşı ithalatı ve yerel aşı üretimi artacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün katıldığı koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Yeni dalgaların neden olacağı hasarlar gerekli önlemler alınarak azaltılabilir” dedi.

Ülkedeki aşılama sürecinin umut verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi, aşı ithalatının ve ülkedeki aşı üretiminin önümüzdeki haftalarda artacağını söyledi.

Reisi ayrıca, Erbain matem merasimlerinin yapılmasının Irak hükümetinin rızasına tabi olduğunu dile getirerek, “Şüphesiz ev sahibi ülkenin kabul etmesi durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından iki doz aşı alanlar Erbain matem merasimine katılabilirler” ifadelerinde bulundu.

Düşmanlar İran'a baskı yapmak için hiçbir çabadan kaçınmamıştır

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami bugün İran’ın yeni Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani ile bir araya geldi.

Tümgeneral Selami görüşmede İran Silahlı Kuvvetlerin ülkenin savunma gücünü yükseltme yönündeki çabalarına değinerek, “İslam Devrimi'nin ve İran milletinin düşmanları İslam Düzeni ve İran milletine baskı yapmak için hiçbir çabadan kaçınmamıştır ve son 40 yıldaki yetersizliklerine rağmen, hala düşmanlıklarında ısrarcı olarak bu derin düşmanlıklarını her gün özel hilelerle ortaya çıkarıyorlar” dedi.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani de “Tam bir yakınsama ve koordinasyonla, silahlı kuvvetlerin stratejik ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkenin savunma gücünün yükseltilmesi için güven verici koşullar sağlayacağız” ifadesini kullandı.

İran'dan ABD'nin son yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, ABD Hazine Bakanlığı'nın 4 İran vatandaşına yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

Said Hatipzade, “Ne yazık ki, mevcut ABD yetkilileri önceki yönetimin başarısız izinden gidiyor.” dedi.

Hatipzade, “ABD'de yaptırım destekçileri, İran’ın azami direnişi nedeniyle kendi yaptırım araç kutusunu boş bulmuştur ve bu kez Hollywood senaryolarına başvurarak yaptırım atmosferini canlı tutumaya çalışıyorlar” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, “Washington, yaptırım bağımlılığını terketmekten ve Tahran karşısında saygılı davranmaktan başka yolu olmadığını bilmelidir” ifadesini kullandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 515 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 404 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 110 bin 64'de vaka sayısı ise 5 milyon 103 bin 537'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 744'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 332 bin 892'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.