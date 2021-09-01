Reisi: İslami Direniş Siyonistlerin kabusu oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın kendisine gönderdiği tebrik mektubuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Hasan Nasrallah'a hitaben kaleme aldığı mektupta, "Hizbullah Hareketi, sizin liderliğiniz başta olmak üzere inançlı ve devrimci gençler ve direniş şehitlerinin temiz kanıyla sonuç veren pak bir ağaçtır." denildi.

Mektupta, "Ne kadar ilerlersek bu ağacın nimetleri ve başarıları o kadar ortaya çıkar ve parlak hale gelir ve nihayetinde İslam ümmetinin hakkı için bir umut olur. İslami Direniş'in gücü ve cephe hattındaki devrimci gençler Siyonist Rejim için bir kabus haline gelmiş ve hatta işgal rejimine yeni bir caydırıcı denklem dayatmıştır." ifadelerine yer verildi.