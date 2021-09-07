Çavuşoğlu'ndan "Kabil Havalimanı" açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Afganistan'daki gelişmelerle başlayan Çavuşoğlu, "Çatışmaların iç savaşa dönüşmemesini umuyoruz. Kabil Havaalanı ile ilgili Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

Afganistan Havalimanı'na dair Çavuşoğlu, "Uçuşların başlaması için zamana ihtiyaç var. Şu anda havalimanına uçaklar inip kalkabiliyor. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor. Taliban ülkemde bir askeri mevcudiyet istemiyorum dedi. Başından beri bunu söylüyor. Biz de askerlerimizin durumunu değerlendirdik ve geri getirdik. Bu işi yapan şirketler var ABD'nin THY'nin de var. Bu işi yapabilecek şirketleri değerlendirmeleri lazım. İlerde güvenlik sorunu çözülürse güven sorunu çözülürse tabi ki kendileri de yapabilir. Orada güvenlik sağlanmalı. Uçaklar uçmak istese bile sigorta şirketleri izin vermez." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Afganistan'ın çöküşü hepimizi etkiler. Tüm dünyaya tavsiyemiz bu aceleci olmamak acele karar almamak lazım. İlla her konuda hem fikir olmak zorunda değiliz. Hükümetin kurulması gerekiyor. Ülkede birlik beraberlik isteniyorsa herkesi kapsayacak bir hükümet kurulması gerekiyor. Kurulan hükümette kadınların da olması bizim temennimiz. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz."