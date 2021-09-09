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9 Eyl 2021 10:30

İran ve BAE dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve BAE dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki güçlü ve istikrarlı ilişkilerin yanı sıra ikili, bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerin önemine vurgu yaptı.

Emir Abdullahiyan ayrıca BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum ile gerçekleştirdiği son görüşmesine atıfta bulunarak, iki ülke liderlerinin ilişkilerin gelişmesine destek vermedeki olumlu tutumunun büyük önem taşıdığını belirtti.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid ise, Emir Abdullahiyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik ederek, iki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilerin altını çizdi.

News Code 1897080
https://tr.mehrnews.com/news/1897080/

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