İran'dan Afganistan konulu toplantı ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Toplantıya katılan dışişleri bakanları Afganistan konusunda görüşlerini dile getirdiler ve Sayın Emir Abdullahiyan ise İran'ın tutumunu anlattı. Afganistan'daki mevcut durumun ana nedeninin ABD'nin 20 yıllık işgali olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, ‘Tüm Afgan liderlerinin ve halkının kapasitesini kullanmalıyız ve komşu ülkeler de Afganistan'a kalıcı barış getirmeye yardımcı olmalıdır’ diyerek, askeri yöntem ile dış müdahalenin Afganistan'ın çağdaş tarihinde birkaç kez tekrarlanan hata olduğunu kaydetti." dedi.

Emir Abdullahiyan'ın toplantıda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Hatipzade, İranlı Bakan'ın herkesin diyaloğa gerçek bir ilke olarak bağlı kalması gerektiğini ve komşu ülkelerin de bu ülkeye dış müdahalenin engellenmesine yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Hatipzade, sözlerine şöyle devam etti:

“Afganistan için önceliğiğimiz Afgan halkının iradesini yerine getirmek, ülkede istikrar ve barışı sağlamak ve ülkenin tüm etnik ve demografik yapısını yansıtan kapsayıcı bir hükümet oluşturmaktır.

Sanal toplantıda ayrıca Afganistan halkına insani yardımların sağlanmasının yanı sıra uluslararası hukuka ve insani hukuka saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Afganistan’daki terörizm meselesi ile ilgili endişelerini dile getiren katılımcı taraflar, Taliban'ın bu konudan uzak durup ülkede terörün yeniden ortaya çıkmasına izin vermemesi ve insani yardımlar için sınır kapılarının açık olması gerektiğine vurgu yaptı.”

Hatipzade ayrıca, “Koronavirüs salgını konusunda şartlar uygun olursa toplantının bir sonraki turu önümüzdeki bir veya iki ay içerisinde Tahran’da yapılması kararlaştırıldı." diye konuştu.

Afganistan'ın komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla bugün Pakistan'ın ev sahipliğinde sanal bir toplantı düzenlendi.

Bu toplantıya İran başta olmak üzere Çin, Özbekistan, Tacikistan, Pakistan ve Türkmenistan dışişleri bakanları katıldı.