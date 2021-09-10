Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, telefon görüşmesinde Emir Abdullahiyan'ı Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik etti.

Birleşmiş Milletler'in anlaşmaların ve diyaloğun destekçisi olduğunu belirten Guterres, nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Emir Abdullahiyan da görüşmede İran’ın BM Genel Sekreteri ile Afganistan’ın mevcut durumunun çözümü için işbirliğine hazır olduğunu ve yeni göçmen dalgasından dolayı kaygılarını dile getirerek, BM'nin gerekli kurumlarının bu hususta yardım yapması gerektiğini vurguladı.

Nükleer mesele ve Viyana görüşmelerine değinen Emir Abdullahiyan, yeni İran yönetiminin bu konudaki incelemelerinin devam ettiğini belirterek, İran’ın diplomasinin aracı olan görüşmelere bağlı olduğunu söyledi ve "Ne yazık ki, Amerikalılar yasa dışı yaptırımlarının devam etmesiyle yanlış hata yaptılar ve bunu müzakereler için bir baskı aracı olarak kullanabileceklerini düşünüyorlar." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Müzakere tarafları Viyana'ya gerçekçi bir anlayışla gelmeli ve İran halkının hak ve çıkarlarına dikkat etmelidir." ifadesini kullandı.

Afganistan’da terör faaliyetlerden dolayı kaygılarını ifade eden Emir Abdullahiyan, bazı güçlerin terörizmi bir araç olarak kullanılmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Guterres ve Abdullahiyan görüşmede tüm Afgan halkının oluşturduğu kapsamlı bir hükümet oluşturulması gerektiğine vurgu yaptılar.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İran’ın Şehit General Süleymani dosyasını uluslararası kurumlar nezdinde izleyeceğini belirterek, ABD’nin bu konuda uluslararası sorumluluğundan kaçamayacağını kaydetti.

Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarda cinayetlerine devam ettiğine dikkati çeken Emir Abdullahiyan, uluslararası toplum ve BM’nin Filistin davası ile Filistinli kadın ve çocukların hukukunu desteklemeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları arasında görüşme

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, dün akşam Hollanda Dışişleri Bakanı Siegrid Kag ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran ve Hollanda dışişleri bakanları bölgesel ve uluslararası meseleleri ve Viyana müzakerelerini telefonda görüştüler.