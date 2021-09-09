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9 Eyl 2021 09:51

İran Afganlar arası diyalog ve anlaşmaları destekliyor

İran Afganlar arası diyalog ve anlaşmaları destekliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter'den yaptığı bir paylaşımda “İran Afganlar arası diyalog ve anlaşmaları destekliyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Afganistan'ın altı komşu ülkesinin dışişleri bakanlarının sanal toplantısı hakkında Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Toplantıda Afganistan toplumunun çeşitliliğini ve iradesini yansıtan kapsayıcı bir hükümet kurmanın gölgesinde bu ülkenin güvenliği, istikrarı ve gelişmesine, şiddet yerine diyaloğa odaklanmaya ve dış müdahalenin reddedilmesine vurgu yaptım”

Emir Abdullahiyan’ın attığı tweette ayrıca, “İran Afganlar arası diyalog ve anlaşmaları destekliyor” denildi.

News Code 1897078
https://tr.mehrnews.com/news/1897078/

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