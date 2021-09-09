İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Afganistan'ın altı komşu ülkesinin dışişleri bakanlarının sanal toplantısı hakkında Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Toplantıda Afganistan toplumunun çeşitliliğini ve iradesini yansıtan kapsayıcı bir hükümet kurmanın gölgesinde bu ülkenin güvenliği, istikrarı ve gelişmesine, şiddet yerine diyaloğa odaklanmaya ve dış müdahalenin reddedilmesine vurgu yaptım”

Emir Abdullahiyan’ın attığı tweette ayrıca, “İran Afganlar arası diyalog ve anlaşmaları destekliyor” denildi.