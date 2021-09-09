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9 Eyl 2021 12:46

Emir Abdullahiyan Katarlı mevkidaşı ile Tahran'da görüştü

Emir Abdullahiyan Katarlı mevkidaşı ile Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’da bulunan Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ile bir araya geldi.

Bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan Afganistan'daki gelişmelere değinerek, "ABD, Afganistan halkının çektiği acılardan sorumludur ve istikrarlı bir duruma ancak tüm Afgan gruplarının katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla ulaşılabilir" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Tahran ziyareti sırasında İranlı yetkililerle görüşecek.

News Code 1897084
https://tr.mehrnews.com/news/1897084/

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