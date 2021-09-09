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9 Eyl 2021 20:50

Emir Abdullahiyan Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonla görüştü

Emir Abdullahiyan Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler, iki ülkenin yetkililerinin Şanghay Zirvesi oturumu sırasında bir araya gelmesi, Koronavirüsle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Taraflar bu telefon görüşmesinde ayırca Afganistan'daki gelişmeler ve nükleer anlaşmayla ilgili konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Lavrov, nükleer anlaşma ve Viyana görüşmeleri hakkında, "Rusya, İran gibi nükleer anlaşmada herhangi bir değişikliği kabul etmiyor ve bu anlaşmanın tam olarak uygulanmasını istiyor" dedi.

News Code 1897093
https://tr.mehrnews.com/news/1897093/

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