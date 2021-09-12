Erbil Havaalanı'na İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Erbil Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı

Irak'ın Erbil kentinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenen ve ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı duyuruldu.

Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden normale döndüğünü söyledi.

AA