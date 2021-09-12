İran, UAEA'ya izleme teçhizatının bakımına izin verdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü. İki taraf görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayınladı.

Çeşitli nükleer alanlarda İran ile UAEA arasındaki teknik işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, karşılıklı güvenle işbirliği ruhunun devam etmesinin önemine ve ortak sorunların yapıcı ve teknik bir ortamda ele alma gereğini vurguladılar.

İki taraf mevcut işbirliği mekanizmaları kapsamında karşılıklı görüşmeleri sürdürme kararı aldı. Bu doğrultuda İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Yardımcısı UAEA Genel Konferansı sırasında UAEA Başkanı ile görüşecek. UAEA Başkanı ise üst düzey seviyede istişarelerde bulunmak, İran ile işbirliğini pekiştirmek ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren güncel konuları ele almak üzere yakın gelecekte Tahran'a ziyarette bulunacaktır.

UAEA müfettişlerine belirlenen izleme teçhizatının bakımına ve İran'da ortak bir mühür altında tutulan bellek kartlarının değiştirmelerine izin verildi. Bunun ne şekilde ve ne zaman yapılacağı her iki taraf arasında kararlaştırılmıştır."