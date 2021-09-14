Putin ile Esad, Moskova'da görüştü

Sputnik'e göre Rusya'ya giden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Putin, "Sizi tekrar Moskova'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ve her şeyden önce, birkaç gün önce olan doğum gününüz için sizi tebrik etmek istiyorum." dedi.

Putin ayrıca, Suriye’deki devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle Beşar Esad’ı tebrik ederek, "Seçim sonuçları Suriye halkının size olan güvenini teyit ediyor ve geçmişte yaşanan tüm zorluklar ve felaketlere rağmen normal hayata dönüş için size güveniyorlar.” ifadesini kullandı.

Putin, "Ortak çabalarımız, Suriye topraklarının büyük bir kısmının kurtarılmasına yol açtı. Şu anda Şam hükümeti Suriye topraklarının yüzde 90'ını kontrol ediyor." diye konuştu.

Beşar Esad'a hitaben Rus lideri Putin, "Siyasi muhaliflerle diyalg kurmak için çok çalıştığınızı biliyorum. Umarım bu süreç devam eder." ifadelerinde bulundu.

Vladimir Putin, Suriye'de Birleşmiş Milletler kararı olmadan bulunan yabancı askeri güçlerin ülkenin birliği önünde engel teşkil ettiğini söyledi.

Beşar Esad ise bu görüşmede Suriye ve Rusya'nın küresel terörle mücadelede önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade ederek, şunları kaydett:

"Militanların işgal ettiği toprakların kurtarılmasında ve teröristlerin mevzilerinin yok edilmesinde önemli başarılar elde ettik. Bunun yanı sıra evlerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların geri dönüşlerini de kolaylaştırdık."

Beşar Edad, Suriye'ye yönelik uygulanan yaptırımları "insanlık dışı ve gayri meşru" olarak nitelendirdi.