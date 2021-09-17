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17 Eyl 2021 12:08

İran-Kazakistan ilişkileri Tacikistan'da ele alındı

İran-Kazakistan ilişkileri Tacikistan'da ele alındı

Şanghay İşbirliği Örgütünün Liderler Zirvesi için Tacikistan’ın Başkenti Duşanba’da bulunun İran Cumhurbaşkanı Reisi bugün Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Görüşmede Afganistan'daki gelişmeleri tüm bölge ülkelerinin 'ortak meselesi' olarak nitelendiren Reisi, “Afganistan'ın sorunları ancak tüm etnik grupların katılımıyla bu ülkeye barış ve istikrar getirebilecek kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla ve yabancı ülkelerin müdahalesi olmaksızın çözülebilir” dedi.

İran'ın nükleer meseleyi diyalog yoluyla çözmeye çalıştığını belirten Reisi, “Elbette daha önce de belirtildiği gibi müzakere için müzakere istemiyoruz ve soruna çözüm getirecek müzakerelerden yanayız” ifadelerinde bulundu.

İran ve Kazakistan’ın ortak işbirliğini artırmak için farklı ekonomik kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Reisi, “Ortak çalışma grupları, bu kapasiteleri farklı sektörlerde stratejik ilişkiler şeklinde uygulayabilir” ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise ülkesinin İran ile özellikle ekonomik alanda ilişkilerini güçlendirmekten yana olduğunu belirtti.

Tokayev, “Kazakistan da İran gibi, tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını Afganistan'ın sorunlarını çözmenin tek yolu olduğuna inanıyor” dedi.

News Code 1897260
https://tr.mehrnews.com/news/1897260/

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