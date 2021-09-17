İran-Kazakistan ilişkileri Tacikistan'da ele alındı

Görüşmede Afganistan'daki gelişmeleri tüm bölge ülkelerinin 'ortak meselesi' olarak nitelendiren Reisi, “Afganistan'ın sorunları ancak tüm etnik grupların katılımıyla bu ülkeye barış ve istikrar getirebilecek kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla ve yabancı ülkelerin müdahalesi olmaksızın çözülebilir” dedi.

İran'ın nükleer meseleyi diyalog yoluyla çözmeye çalıştığını belirten Reisi, “Elbette daha önce de belirtildiği gibi müzakere için müzakere istemiyoruz ve soruna çözüm getirecek müzakerelerden yanayız” ifadelerinde bulundu.

İran ve Kazakistan’ın ortak işbirliğini artırmak için farklı ekonomik kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Reisi, “Ortak çalışma grupları, bu kapasiteleri farklı sektörlerde stratejik ilişkiler şeklinde uygulayabilir” ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise ülkesinin İran ile özellikle ekonomik alanda ilişkilerini güçlendirmekten yana olduğunu belirtti.

Tokayev, “Kazakistan da İran gibi, tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını Afganistan'ın sorunlarını çözmenin tek yolu olduğuna inanıyor” dedi.