Katar'dan Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Afganistan'daki gelişmeleri ele almak üzere başkent Doha'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Afganlar ve Taliban hükümeti ile diyalog" çağrısında bulunan Al Sani, "Afganistan'ı dışlamanın ve ilişkileri kesmenin çözüm olmadığını" belirtti.

Al Sani, Afganistan'ın içinde bulunduğu durumdan tek çıkış yolunun diyalog olduğunu vurgulayarak, "Bizim tavrımız, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi nedeniyle Afganistan'ı dışlamamak ve ilişkileri kesmemek yönünde." ifadelerini kullandı.

Katar ve Türkiye'nin Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda teknik çalışmalar yürüttüğü bilgisini veren Al Sani, havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin görüşmelerin ise devam ettiğini duyurdu.

İspanyol mevkidaşıyla Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdikleri bilgisini veren Al Sani, bunun yanında ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığını kaydetti.

Kaynak: Haberglobal