Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının başında Lübnan'da yeni kabinenin kurulmasına değinerek, Hizbullah'ın bu konuyu memnuniyetle karşıladığını ve bu başarıya katkıda bulunan herkesi takdir ettiğini söyledi.

Nasrullah, “Ülkeyi çöküşten kurtarmak, reformlar yapmak ve halkın geçimiyle ilgilenmek mevcut hükümetin önceliği olmalı” dedi.

İran'ın ilk akaryakıt gemisi Suriye'ye ulaştı

Nasrullah, İran akaryakıtının Lübnan'a gönderilmesi konusuna ilişkin olarak, “Petrol ürünleri taşıyan ilk İran gemisinin varış yeri konusunda iki seçeneğimiz vardı: Lübnan veya Suriye. Ancak Lübnan hükümeti için sorun yaratmamak için onu Suriye'ye göndermeye karar verdik. Suriye de kabul etti... Suriyeli yetkililere bu başarıya ulaşmadaki destekleri ve katılımları için teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Nasrullah konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Suriye, Baniyas liman kentinde geminin sınırlara hareketini kolaylaştırdı ve tankerlerin güvenliğini sağladı. Petrol ürünleri taşıyan ilk gemi Pazar akşamı Baniyas limanına ulaştı ve bugün yükünü boşaltıyor. Ürünlerin Bekaa’ya gönderilmesi önümüzdeki Perşembe günü yapılacak.”

ABD, yine hesaplama başarısızlığı yaşadı

Gemilerin Lübnan’a ulaşmamasını hesaplayan ABD’nin hesaplama başarısızlığına atıfta bulunan Nasrullah, “Hizbullah ile Lübnan hükümeti arasında sorun çıkarmaya çalışanların hesaplamaları başarısız oldu. Bütün bu hesaplamalar bitti ve biz de gerçek ve ciddi bir çalışma aşamasına geldik” ifadesini kullandı.

İkinci geminin birkaç gün içinde Baniyas’a varacağını belirten Nasrullah, “Üçüncü geminin İran'dan gönderilmesi için idari hazırlıklar yapıldı. Dördüncü gemi de daha sonra gönderilecek. Yeni hükümet bie sonraki gemiler hakkında karar verecek” dedi.

Hizbullah’ın bu gemiler aracılığıyla ticaret ve kazanç peşinde değil, Lübnan halkının sorunlarını gidermeyi amaçladığını ifade eden Nasrullah, “Bazı kurum veya tarafların muhtemelen İran akaryakının alımında sorun yaşadığını tahmin ediyoruz. Petrol ürünleri tüm Lübnan halkınındır. Akaryakıt ürünlerinin dağıtımı ile ilgili şöyle yapacağız. 16 Eylül'den 16 Ekim'e kadar bu ürünler bir ay boyunca ücretsiz olarak devlet hastaneleri, huzurevleri, yetimhaneler, engelli bakım merkezleri, belediyeler, itfaiye ve Lübnan Kızıl Haçı’na sunacağız” şeklinde konuştu.

İran ve Suriye’ye teşekkür ederiz

İran’a, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve İran Cumhurbaşkan Reisi’ye bu sorumluluktan dolayı teşekkür eden Nasrullah aynı zamanda Suriye halkı ve hükümetini bu konuda sağladığı yardımlar için takdir etti.

Firar eden iki Filistinli tutuklunun hayatını kurtarmak ana önceliğimiz

Konuşmasının diğer bölümünde Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasına dikkat çeken Nasrullah, “Bu eylem, bu kahramanların cesaretini ve kararlılığını gösterdi. Bu eylemin en önemli pratik anlamı Filistin vatandaşının özgürlükte ısrar etmesidir” dedi.

Nasrullah, Filistin halkının hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklunun hayatını kurtarmakla sorumlu olduğunu belirtti.

Nasrullah, konuşmasının sonunda ABD’lilere seslenerek şunları kaydetti:

“Bütün hesaplarınız alt üst ve politikalarınız başarısız oldu. Tüm komplolarınız boşa çıktı. Yenileceksiniz ve Lübnan'ın iç güvenliğini ve sınırlarını koruyan altın denklem korunacak.”