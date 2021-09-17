İran, Çin, Rusya ve Pakistan'dan Afganistan konusunda ortak açıklama

İran, Çin, Rusya ve Pakistan dışişleri bakanları Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı sırasında Afganistan konusunda bir bildiri yayınladı:

İran, Çin, Rusya ve Pakistan dışişleri bakanları Afganistan'daki durumu görüşmek üzere dün Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı sırasında Tacikistan’ın başkenti Duşanba’da bir araya geldi.

Dışişleri bakanları Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken Afgan halkının barış, istikrar, kalkınma ve refah hakkına saygı duyulmasının altını çizdi.

Bakanlar ayrıca, Afganistan'da ulusal uzlaşmanın yanı sıra bu ülkede tüm siyasi ve etnik güçlerin çıkarlarını güvence altına alacak kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına vurgu yaptılar.

Söz konusu Bakanlar, bölgesel istikrarı sağlamak ve komşu ülkelerin meşru endişelerini ve çıkarlarını ele almak amacıyla terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığının yayılması da dahil olmak üzere tehditlerle mücadele çabalarını koordine etme gereğini vurguladılar.

Afganistan'daki insani, sosyal ve ekonomik durumun yanı sıra bölgedeki bir mülteci dalgasının tehlikeleri hakkında endişelerini dile getiren bakanlar, uluslararası toplumu Afganistan'a acil insani yardım sağlamaya devam etmeye çağırdılar.

Dışişleri Bakanları, İran, Rusya, Çin ve Pakistan arasında Afganistan konusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve belirlenen zamanlarda bakanlar, özel elçiler ve büyükelçiler düzeyinde görüşmeler yapılması konusunda anlaştılar.