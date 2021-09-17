İran ile Rusya Afganistan konusunda anlaştı

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya gelerek İran’ın ŞİÖ'nün daimi üyesi olmak üzere verdiği destek için Putin’e teşekkür ettik. Görüşmede Afganistan'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yapılması konusunda anlaştık.”

Şanghay İşbirliği Örgütünün Liderler Zirvesi bugün Ayetullah Seyyid İbrahim Raisi'nin de aralarında bulunduğu 12 üye ve gözlemci ülkenin liderlerinin katılımıyla Tacikistan’ın Başkenti Duşanba’da gerçekleşti.

Tacikistan cumhurbaşkanının yanı sıra Kazakistan, Belarus, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ve Türkmenistan liderlerinin hazır bulunduğu toplantıya Rusya, Çin, Hindistan ve Moğolistan cumhurbaşkanları da online olarak katıldı.

Toplantıda, uzun bir süre gözlemci statüsünde bulunan İran, artık ŞİÖ’nün dokuzuncu daimi üyesi olarak kabul edildi.