Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede Afganistan'daki son gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek bu durumun ABD'nin müdahaleleri ve bu ülkeye yönelik sorumsuz eylemlerinden kaynaklandığını söyledi.

Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması için Tahran ve İslamabad'ın hemfikir olması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşını ileride Tahran'da düzenlenecek olan Afganistan'ın komşu dışişleri bakanları oturumuna katılmaya davet etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ise, Afganistan konusundaki çabaları ve girişimlerinden dolayı İran'ı takdir etti.