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17 Eyl 2021 13:10

Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Tacikistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmut Kureyşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede Afganistan'daki son gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek bu durumun ABD'nin müdahaleleri ve bu ülkeye yönelik sorumsuz eylemlerinden kaynaklandığını söyledi.

Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması için Tahran ve İslamabad'ın hemfikir olması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşını ileride Tahran'da düzenlenecek olan Afganistan'ın komşu dışişleri bakanları oturumuna katılmaya davet etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ise, Afganistan konusundaki çabaları ve girişimlerinden dolayı İran'ı takdir etti.

News Code 1897261
https://tr.mehrnews.com/news/1897261/

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