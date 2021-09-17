İran-Türkmenistan ilişkileri Tacikistan'da ele alındı

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, “Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantılarının düzenli olarak yapılması, İran-Türkmenistan münasebetlerinin geliştirilmesinde etkili bir neden olabilir” dedi.

İran-Türkmenistan dostane ilişkilerini iki komşu arasındaki ilişkilerin ötesinde olarak nitelendiren Reisi, “Tahran ve Aşkabat, ikili ilişkileri güçlendirmek için iyi kapasitelere sahip” ifadesini kullandı.

Taraflar ayrıca doğalgaz meselesini çözme konusunda anlaştı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ise görüşmede, “İran ve Türkmenistan arasındaki transit kapasitelerin etkinleştirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır” dedi.