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17 Eyl 2021 18:16

İran-Türkmenistan ilişkileri Tacikistan'da ele alındı

İran-Türkmenistan ilişkileri Tacikistan'da ele alındı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Tacikistan’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türkmen mevkidaşı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, “Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantılarının düzenli olarak yapılması, İran-Türkmenistan münasebetlerinin geliştirilmesinde etkili bir neden olabilir” dedi.

İran-Türkmenistan dostane ilişkilerini iki komşu arasındaki ilişkilerin ötesinde olarak nitelendiren Reisi, “Tahran ve Aşkabat, ikili ilişkileri güçlendirmek için iyi kapasitelere sahip” ifadesini kullandı.

Taraflar ayrıca doğalgaz meselesini çözme konusunda anlaştı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ise görüşmede, “İran ve Türkmenistan arasındaki transit kapasitelerin etkinleştirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasında önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

News Code 1897272
https://tr.mehrnews.com/news/1897272/

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