Azerbaycan ile Türkiye selamlama uçuşu yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin selamlama uçuşu yapacağını açıkladı.
"11.00-11.30 arası gözünüz gökyüzünde olsun"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun. Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek."
Kaynak: TRT Avaz
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