  1. Azerbaycan
20 Eyl 2021 16:04

Azerbaycan ile Türkiye selamlama uçuşu yapacak

Azerbaycan ile Türkiye selamlama uçuşu yapacak

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin selamlama uçuşu yapacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin selamlama uçuşu yapacağını açıkladı.

"11.00-11.30 arası gözünüz gökyüzünde olsun"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun. Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek."

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1897338
https://tr.mehrnews.com/news/1897338/

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