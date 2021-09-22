Libya Başbakanı Dibeybe'den 'güvenoyu' tepkisi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Temsilciler Meclisi'nin 'hükümetten güvenoyunu çekme' kararına dair açıklama yaptı. Kararı protesto etmek için başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda gösteri düzenleyen kalabalığı ziyaret eden Dibeybe, buradaki göstericilere hitap etti.

Meclis'in tartışmalı bir oylama sonucu aldığı kararı eleştiren Dibeybe, "Meşruiyet sizindir ve karar verecek olan sizsiniz, engel çıkaranlar değil. Bize engel çıkaranlar, bu ülke için sadece kötülük, savaş ve yıkım istiyor" diye konuştu.

Libya Başbakanı, Temsilciler Meclisi'nden çıkan kararın tüm üyeleri temsil etmediğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Temsilciler Meclisi'nin tüm üyelerini kötülemek mümkün değil çünkü aralarında onurlu olanlar var. Ulusal bir duruş sergiledikleri için onları tebrik ediyorum. Bugün Tobruk'tan ayrılarak Trablus'a geliyorlar."

Kaynak: Sputnik

