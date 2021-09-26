Tunus'taki Nahda Hareketi'nde üst düzey istifa

Kumani, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "ulusal düzeyde ve partiyle ilgili yaşanan bazı durumların, komitenin görevine fiili olarak son verdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Kumani, siyasi krizi yönetmek için kurulan "özel yetkili komite" başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütmeyi devraldığı 22 Eylül kararlarına işaret eden Kumani, bu şekilde anayasanın fiilen askıya alınmış olduğunu, Said'in aldığı bu kararlarla muhaliflerin yüzüne diyalog kapılarını tümüyle kapamış olduğunu ve ülkeyi daha önce görülmemiş büyük bir tehlikenin içine sürdüğünü dile getirdi.

Nahda Hareketinin 113 üyesi de dün, "Hareket'in yönetiminin yanlış siyasi tercihleri" nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetkileri kendisinde toplaması üzerine başlayan siyasi krizi yönetmek için 12 Ağustos'ta "özel yetkili komite" kurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Timetürk