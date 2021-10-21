Mısır'da feci trafik kazası: 19 ölü

Mısır'daki devlet gazetelerinden "Ahbar el-Yevm"in internet sitesinde yayımlanan haberde, Kahire'nin batısında 6 Ekim ile Feyyum illeri arasındaki otoyolda bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpıştığı bilgisi verildi.

Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken yaralı olup olmadığına dair paylaşımda bulunulmadı.

"El-Mısri el-Yevm" gazetesinin haberinde ise kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şoförler dahil araçlarda bulunanlardan kurtulanın olmadığı ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber