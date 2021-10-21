  1. Dünya
  2. Afrika
21 Eki 2021 10:38

Mısır'da feci trafik kazası: 19 ölü

Mısır'da feci trafik kazası: 19 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Mısır'daki devlet gazetelerinden "Ahbar el-Yevm"in internet sitesinde yayımlanan haberde, Kahire'nin batısında 6 Ekim ile Feyyum illeri arasındaki otoyolda bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpıştığı bilgisi verildi.

Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken yaralı olup olmadığına dair paylaşımda bulunulmadı.

"El-Mısri el-Yevm" gazetesinin haberinde ise kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şoförler dahil araçlarda bulunanlardan kurtulanın olmadığı ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1898023
https://tr.mehrnews.com/news/1898023/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler