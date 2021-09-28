ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye S-400 yaptırımı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li CBS televizyonuna verdiği mülakatta, S-400'lere ilişkin yaptığı açıklamaların yankıları halen sürüyor. CBS haberi "Erdoğan ABD'ye meydan okuyor" olarak verirken, ABD Senatosuna bağlı Dış İlişkiler Komisyonu'ndan küstah bir tehdit geldi.

Yeni yaptırımlar tehdidi

Menendez, yaptığı açıklamada, "CAATSA yasasını (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kaleme alırken oldukça nettik: Rus ordusu ya da istihbarat daireleriyle kaydadeğer düzeyde iş yapan her kuruluşa yaptırım uygulanması zorunludur" ifadelerini kullandı.

Menendez, "Türkiye'nin yeni (S-400) alımları yeni yaptırımlar anlamına gelmelidir" diye konuştu.

Kaynak: Haber7