İran ve Irak Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

Görüşmede taraflar, Irak Başbakanı'nın son Tahran ziyareti, Emir Abdullahiyan'ın Bağdat ziyareti ve Bağdat Zirvesi'nin sonuçları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ekonomik diplomasinin de ele alındığı görüşmede, iki taraf arasında Irak'a doğal gaz ve elektrik ihracatına ilişkin bazı konuların takip edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Taraflar ayrıca Irak’taki İran parasının trensferi de dahil olmak üzere bazı meselelerin eskisinden daha ciddi bir şekilde takip edilmesi ve bu meselelerin bir an önce çözülmesi gerektiği konusunda anlaştılar.