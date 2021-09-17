Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb Adası İran'a aittir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fars Körfez İşbirliği Konseyi’nin son bildirisine tepki gösterdi.

Said Hatipzade, “Fars Körfezi'nde bulunan Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçün Tonb kesinlikle İran'a aittir ve bu konuda yapılan sıkıcı açıklamalar bu üç adanın sonsuza kadar İran’a ait olma gerçeğini değiştirmeyecektir” dedi.

Hatipzade, “İran, barışçıl nükleer ve füze programına ve caydırıcı savunma politikalarına ilişkin konulara herhangi bir müdahaleyi reddediyor” ifadesini kullandı.

İran’ın özellikle 13. hükümetin, dış müdahale olmaksızın tüm komşularıyla ilişkilerini ve işbirliğini geliştirme önceliğini yineleyen Hatipzade, “İran karşıtı görüşlerini dayatmaya çalışan az sayıdaki Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) ülkesi, bölge dışına bakmak ve bölge ötesi ülkelerden pratik olmayan taleplerde bulunmak yerine bölge içi müzakerelere odaklanmalı ve diplomasiyi güçlendirmek için güven artırıcı önlemler almalıdır” ifadelerinde bulundu.