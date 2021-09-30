İran: Bölgede sınırların değiştirilmesine karşıyız

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Başkan Yardımcısı General Mehdi Rabbani, Azerbaycan sınırında konuşlu 25. Komando Tugay birliğini ziyaret etti.
Burada açıklamada bulunan General Rabbani, “İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliği komşu ülkelerle iyi komşuluk kapsamında uygun ilişkiler kurmaktır.” dedi.
General Rabbani, “Bölgenin jeopolitik konumunu değiştirmek istemiyoruz, ancak dostluk ortamının işgalci Siyonist Rejim’in lehine kullanılmasına izin vermeyiz.” ifadesini kullandı.
İran’ın sınırların değiştirilmesine karşı olduğunu dile getiren General Rabbani, “Sınır hatlarındaki varlığımız İran milletinin gücünü göstermek içindir.” diye konuştu.
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