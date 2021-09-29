İran yapımı kısa film Türk sanatseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Fateme Muhammedi’nin yönetmenliğiyle yapılan ‘Branded’ adlı kısa film, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

‘Branded’ adlı kısa filmin özeti şöyle:

“Her gece sınırda silah sesleri duyan Hafiz, geçimini sağlamak için göçmenlerin cesetlerinden kalan eşyalarını almak için oraya gider. Bir gece cesetlerin arasında bir köşede saklanan genç bir kız ve çocuğunu fark eder...”

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, 4-8 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin Siirt kentinde düzenlenecek.