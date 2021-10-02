Velayeti’den Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Ali Ekber Velayeti, mesajında, Dünya İslami Uyanış Kurultayı Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün vefat haberinin kendilerinde derin bir üzüntü ve kedere sebep olduğunu ifade etti.

Velâyeti, mesajında şunları kaydetti:

“Kendisi, bereket dolu hayatı boyunca yorulmak bilmeden dinî öğretileri ihya etmek, güzel ahlâkı geliştirmek ve genç nesli uyandırmak için çalışmakla kalmayan, aynı zamanda siyasî ve kültürel bağımsızlığın gerekliliğini vurgulayarak İslâm devletlerinin daha da güçlenmesi gerektiğini vurgulayan bir şahsiyettir. Rahmetli Oğuzhan Asiltürk, eski dostu merhum Erbakan’ın yolunu takip ederek ve İran İslâm İnkılabı doğrultusunda hareket ederek, tek bir ümmet oluşturmak amacıyla vahdet içerikli eğilimler içinde olmanın yanı sıra, aynı zamanda bölünmeleri ve tefrikayı önlemek için çok etkili adımlar atmış olup, Filistin davasını savunmak, mazlum Filistin halkını desteklemek, Siyonist İsrail rejimi ve Amerika’ya karşı mukabele ve mücadele vermeyi Müslümanların ve İslâm devletlerinin aslî görevlerinden olduğunu açıklamış, bu uğurda hiçbir çabadan kaçınmamış ve Tahran’da katıldığı İslâmî Vahdet ve İslâmî Uyanış konferanslarında defalarca bu hususu vurgulamıştır.

Bu vesileyle o ahlâk abidesi ve dindar siyasetçi şahsiyetin vefatı dolayısıyla Müslüman Türkiye halkına ve devletine, büyük Millî Görüş camiasına, Saadet Partisi’ne ve kederli Ailesine taziyelerimi sunar, Allah'tan müteveffa için mağfiret ve af, geri kalanları için sabır diliyorum.”

Öte yandan İran'in Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Oğuzhan Asiltürk'ün hayatini kaybetmesi nedeniyle dün akşam Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu makamında ziyaret ederek taziyelerini sundu.