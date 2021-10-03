  1. Azerbaycan
3 Eki 2021 09:00

Aliyev: Azerbaycan’ın doğalgaz kaynakları ihracat için 100 yıl daha yeterli

Aliyev: Azerbaycan’ın doğalgaz kaynakları ihracat için 100 yıl daha yeterli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İspanya basınına demecinde, ülkesinin doğalgaz kaynaklarının, kendi kullanımına ve ihracata en az 100 sene yetecek miktarda olduğunu söyledi.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev İspanyol EFE haber ajansına açıklamalarında, ülkesinin ‘varlığı kanıtlanmış doğalgaz kaynaklarının 2.6 trilyon metreküp olduğunu, bunun da kendi kullanımı ve ihracat için 100 sene yetecek bir miktar olduğunu’ kaydetti.

“Şu an yeni doğalgaz sahaları keşfetme sürecindeyiz. Enerji şirketlerinin, Azerbaycan’ın doğalgaz ve petrol sektörüne ilgileri artıyor” diyen Aliyev, ülkesinin doğalgaz üretim miktarını artırabileceğini, ancak bunun için en başta görüşmeler yapmanın ve yeni anlaşmalar imzalamanın gerekli olduğunu belirtti."

‘Önce anlaşma, sonra üretim, gaz pazarında işler bu sırayla yürür"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, “Tedarik ettiğimiz gazı daha önce sözleşmeli olarak Avrupalı tüketicilere ulaştırdık. Avrupalı tüketiciler tarafından ek talep olması hâlinde görüşmelere başlamalıyız, zira en başta gazı satmalı, sonrasındaysa üretmeliyiz. Doğalgaz işlerinde, genelde işler bu sırayla yürür” dedi.

"Avrupa için güvenilir bir petrol tedarikçisi olduk, şimdi de güvenilir bir gaz tedarikçisi olmak istiyoruz"

Azerbaycan’ın Avrupa’ya doğalgaz ihracatına geçen senenin sonunda başladığı hatırlatmasını yapan Aliyev, o zamandan bu yana ülkesinin ihracat portfolyosunun genişlediğini kaydetti: “Avrupa pazarı için 15 senedir güvenilir bir petrol tedarikçisi olduk, hiçbir kesinti olmadı. Şimdi de güvenilir bir doğalgaz tedarikçisi olma rolünü oynamak istiyoruz.”

Kaynak: Sputnik

News Code 1897628
https://tr.mehrnews.com/news/1897628/

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