Son zamanda Azerbaycan güçlerinin 44 günlük Karabağ savaşında Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelere konuşlanmasıyla birlikte İran tırları ve kamyonlarının Goris-Kapan yolunda seyahat ederken çeşirtli sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Konuya ilişkin Mehr'e konuşan İran Karayolu ve Taşımacılık kurumu Uluslararası Ulaşım ve Karayolu Taşımacılığı Ofisi Genel Müdürü Muhammed Cevad Hidayeti, "Şu anda Ağustos ayından itibaren Azerbaycan tarafından getirilen kısıtlamalar gündemde. Azerbaycan tarafı bölgeye gümrük sistemi ve askeri güçler getirmiştir." dedi.

Hidayeti, "Ermenistan hükümeti ise Goris-Kapan güzergahının Azerilerin egemenliğine geçtiğini üstü kapalı olarak doğruladı. İran kamyonlarından tıpkı diğer Azerbaycan sınırları gibi gidiş-dönüş geçişlerinde ücret talep ediliyor." ifadesini kullandı.

'Ermenistan alternatif güzergahı canlandırmak istiyor'

Ermenistan’ın Goris-Kapan güzergahı sorunu için bir alternatif çözüm bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Ermenistan hükümeti yaşananların ardından Kapan bölgesine girmeden önce ve Nurduz sınır kapısından 80 kilometre uzakta olan Tatef adında bir tali yolu yeniden inşa etmeye başladı. Elbette bu yol tırların kullanması için uygun değil; Ancak Ermenistan hükümeti, kış mevsiminden önce bu alternatif güzergahı yeniden canlandırmak istiyor."

Azerbaycan'da gözaltına alınan İranlı soförlerin durumu

Hidayeti, Azerbaycan tarafından gözaltına alınan İranlı şöforların durumu hakkında, “İki İranlı şöfor bölgede Azerbaycan polisi tarafından gözaltına alınarak Bakü'ye intikal edildi; İran Dışişleri Bakanlığı ve Bakü'deki Büyükelçiliğimiz onların serbest bırakılması için çalışmalarını sürdürüyor.” açıklamasında buludnu.

İran-Ermenistan ticareti

İranlı yetkili, Mehr muhabirinin Goris-Kapan güzergahındaki yaşananlar Ermenistan’ın İran’dan ithalatını etkiler mi?” sorusuna, “Ermenistan'ın İran'dan ithal ettiği mallar diğer komşularından kolaylıkla ithal edilemez; Çünkü bu ülkenin batısında Azerbaycan'ın destekçisi Türkiye yer alıyor; Kuzeyinde Türkiye ile Batı’nın müttefiki olan Gürcistan ve doğusunda ise Azerbaycan bulunuyor. Dolayısıyla Ermenilerin özellikle yakıt konusunda İran'dan ithalat yapmaktan başka seçeneği yoktur. " yanıtını verdi.