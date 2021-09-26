Devrim Lideri'nden Ayetullah Hasanzade Amoli'nin vefatı için başsağlığı mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ayetullah Hasan Hasanzade Amoli'nin vefat haberinden derin üzüntü duydum. Bu din bilgini ve alim, her devirde birkaç örneği bulunan, tanıdıkların gözüne ve gönlüne taht kuran, onların ilim, hikmet ve gönüllerinden yararlanmasını sağlayan ender ve şanlı şahsiyetlerden biriydi.

Bu değerli alimin yazıları inşallah, ilim sevenler için zengin bir lütuf kaynağı olmuştur ve olacaktır.

Yüce Allah'tan merhum Ayetullah Hasanzade Amoli için rahmet ve Amol'un inançlı ve devrimci halkı başta olmak üzere tüm merhumun dostlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum."