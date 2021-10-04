Amiral İrani: Yeni kruvazörlerin inşa edilmesi gündemimizde

Parstoday'e göre, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı savunma sanayiinde yeni kruvazörleri inşa etme ve mevcut kruvazörlerin modernizasyon çalışmalarına işaret eden Amiral İrani, kruvazör yapımında yüzde yüz bağımsız hal geldiklerini ve ileriye dönük yoluna devam eden bu çalışma Deniz Kuvvetleri’nin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere devam edeceğini belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı deniz görev gruplarının dünyanın Atlas okyanusu gibi stratejik sularında varlığını sürdüreceğini belirten Amiral İrani, deniz yolu ile dünyanın her yerine en hızlı ve en güçlü şekilde ulaşabileceklerini vurguladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani ayrıca, deniz görev grupları bu kuvvetin öz güvenini, kendi ayakları üzerinde durduğunu ve düşmanların zalimane yaptırımlarına karşı direndiğini simgelediğini, deniz görev grupları İran silahlı kuvvetlerinin gücünü ve iktidarını ortaya koyduğu gibi huzur, barış, dostluk ve güvenlik mesajı verdiğini ifade etti.