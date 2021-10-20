İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, bugün yaptığı açıklamada, ülkeye ait 77 filo grubunun Umman’ın Selale limanına demir attığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Aden Körfezi'nde korsanların İran tankerine saldırısını önlediklerini hatırlatan Amiral İrani, “Aden Körfezi, deniz haydutluğu açısından çok tehlikelidir. Burada İran gemilerinin tehdit edildiğinde zamanında olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz ve son operasyonda hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalıştık. Tehdit eden korsan botlarnı uzaklaştırarak güvenliği sağladık.” dedi.

Amiral İrani, yerli denizaltı ve savaş gemisi üretimine dair, “Şu anda yerli yapım denizaltıları kullanıyoruz. Yakında yeni denizaltılar inşa etmeye başlayacağız. Yapım aşamasında olan Cemaran ve Sahand sınıfı birkaç muhrip gemisi hakkındaki detayları önümüzdeki aylarda açıklayacağız.” diye konuştu.

Daha önce Amiral İrani, ülkeye ait 77 filo grubunun Umman’ın Selale limanına demir atma amacının bölgede barış ve dostluk mesajını taşımak, güvenliği sağlamak, kültürleri tanımak, donanma ve deniz kuvvetlerini güçlendirmek olduğunu söylemişti.