İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Fransa'ya gitti

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Fransız mevkidaşının davetine icabetle 8. Hint Okyanusu kıyı ülkeleri deniz kuvvetleri komutanları zirvesine (IONS) katılmak üzere Paris’e gitti.

Fransa ziyaretinden amacını açıklayan Amiral İrani, “IONS zirvesinde okyanusa kıyısı olan ülkelerin korsanlıkla mücadele, deniz güvenliği ve zor durumdaki gemilere yardım başta olmak üzere çeşitli boyutlarda üzerinde çalıştıkları Hint Okyanusu'nun güvenliği ele alınacak” dedi.

Amiral İrani, deniz ilişkilerinin seviyesini artırmak amacıyla zirvede ikili, üçlü ve çok taraflı görüşmeler yapılacağını söyledi.