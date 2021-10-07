  1. Ekonomi
7 Eki 2021 14:25

İran Yol ve Şehircilik Bakanı:

"Norduz" sınır kapısı sorununu çözmek gündemimizde

"Norduz" sınır kapısı sorununu çözmek gündemimizde

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, İran ve Ermenistan arasındaki Norduz sınır kapısı sorununun çözüleceğini ve bu bölgenin transit haritasının değişeceğini duyurdu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Norduz sınır kapısı sorununun çözüleceğini ve bu bölgenin transit haritasının değişeceğini belirtti.

Kasımi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığın yardımcılarına verilen görevle, Norduz sınır kapısı ve Kafkasya koridoru sorununu çözülerek yakında bu bölgenin transit haritası tamamen değişecek. Bu konuda kurnazlık yapanlar bize hiçbir yolun kapalı olmadığını ve arkalarındaki kırık köprülerin kolay kolay onarılamadığını bilmeli.”

News Code 1897726
https://tr.mehrnews.com/news/1897726/

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