"Norduz" sınır kapısı sorununu çözmek gündemimizde

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Norduz sınır kapısı sorununun çözüleceğini ve bu bölgenin transit haritasının değişeceğini belirtti.

Kasımi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığın yardımcılarına verilen görevle, Norduz sınır kapısı ve Kafkasya koridoru sorununu çözülerek yakında bu bölgenin transit haritası tamamen değişecek. Bu konuda kurnazlık yapanlar bize hiçbir yolun kapalı olmadığını ve arkalarındaki kırık köprülerin kolay kolay onarılamadığını bilmeli.”